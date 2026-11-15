CKTG 2026: BLG Hạ Gen.G Thuyết Phục, Viết Lại Lịch Sử LPL

CKTG 2026 chứng kiến màn đăng quang đầy cảm xúc của Bilibili Gaming sau chiến thắng 3-1 trước Gen.G trong trận chung kết. Kết quả này trở thành tâm điểm của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, đồng thời thu hút những người thường xuyên theo dõi bộ môn Esports trên website 8xbet. Không chỉ giành chiếc cúp thế giới đầu tiên, đại diện Trung Quốc còn thiết lập cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

CKTG 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của BLG

Sau mùa giải nhiều biến động, Bilibili Gaming đã khép lại hành trình bằng danh hiệu danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Chiến thắng trước Gen.G giúp tổ chức này lần đầu nâng cao Summoner’s Cup, đồng thời đưa khu vực LPL trở lại đỉnh cao sau 5 năm chờ đợi. Trước đó, đại diện Trung Quốc gần nhất vô địch thế giới là EDward Gaming vào năm 2021.

Điều khiến chức vô địch CKTG 2026 trở nên đặc biệt nằm ở danh sách những đối thủ BLG đã vượt qua. Họ lần lượt đánh bại Hanwha Life Esports tại Swiss Stage, Dplus KIA ở tứ kết, T1 tại bán kết và Gen.G trong trận chung kết. Nhờ vậy, BLG trở thành đội tuyển đầu tiên đánh bại cả 4 đại diện LCK trong cùng một kỳ tranh tài.

Diễn biến 4 ván đấu trong trận chung kết CKTG 2026

Trận chung kết đã mang đến những màn giao tranh căng thẳng, khi Gen.G khởi đầu thuận lợi nhưng BLG nhanh chóng xoay chuyển cục diện.

Ván 1: Gen.G giành lợi thế nhờ Ruler và Chovy

Gen.G bước vào loạt BO5 bằng màn trình diễn chắc chắn, tận dụng tốt khả năng giao tranh tổng để giành chiến thắng sau 38 phút. BLG từng tạo được sức ép ở những tình huống tranh chấp mục tiêu nhưng đại diện Hàn Quốc vẫn xử lý hiệu quả hơn trong các pha giao tranh quan trọng. Ruler trở thành nguồn sát thương chủ lực với Corki, kết thúc ván đấu bằng KDA 7/0/8.

Chovy cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi sử dụng Syndra và đạt KDA 6/1/11. Khả năng phối hợp giữa hai ngôi sao giúp Gen.G duy trì ưu thế trong giai đoạn quyết định. Chiến thắng mở màn khiến nhiều người tin rằng đại diện LCK có thể tiếp tục hành trình bất bại tại CKTG 2026.

Ván 2: BLG gỡ hòa sau 53 phút căng thẳng

Thất bại đầu tiên không khiến BLG đánh mất sự tự tin, bởi họ nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận ở ván tiếp theo. Hai đội liên tục giằng co trong trận đấu kéo dài tới 53 phút, nơi từng tình huống tranh chấp đều có thể thay đổi kết quả. Đội hình Gen.G với Cho’Gath gặp khó khăn khi tìm kiếm phương án mở giao tranh chủ động.

Dù Ruler tiếp tục thi đấu nổi bật trong ván 2 CKTG 2026 với Ezreal và sở hữu KDA 6/2/5, Gen.G đã không thể bảo toàn lợi thế trước đó. BLG giành chiến thắng với tỷ số hạ gục 19-14, đưa loạt trận trở lại thế cân bằng 1-1. Đáng chú ý, ON sử dụng Camille với KDA 1/8/10 và trở thành tuyển thủ đầu tiên thắng một ván tại CKTG dù phải nằm xuống ít nhất 8 lần.

Ván 3: Bin và Knight đưa BLG vượt lên

Gen.G nhập cuộc tốt hơn trong ván thứ ba nhờ khả năng di chuyển và kiểm soát các mục tiêu lớn. Tuy nhiên, BLG dần giành lại quyền chủ động khi bước vào giai đoạn giữa trận. Viper với Taliyah liên tục tham gia những tình huống bắt lẻ, giúp đội tuyển Trung Quốc mở rộng vùng kiểm soát.

Ở thời điểm quyết định, Bin tạo ra khác biệt bằng Jax với khả năng gây áp lực mạnh mẽ. Knight cũng đạt ngưỡng sức mạnh đáng kể khi sử dụng Viktor, khiến Gen.G gặp nhiều khó khăn trong giao tranh. BLG kết thúc ván đấu sau 37 phút với tỷ số hạ gục 20-8, tiến gần chức vô địch CKTG 2026 hơn bao giờ hết.

Ván 4: Knight dẫn dắt màn kết thúc hoàn hảo

Gen.G bước vào ván thứ tư với quyết tâm kéo trận chung kết đến ván quyết định. Ruler liên tục tạo lợi thế trước Viper tại đường dưới, nhưng BLG nhanh chóng tìm được phương án đáp trả. Knight trở thành nhân tố nổi bật với Twisted Fate, tạo cách biệt gần 3.000 vàng ở phút 20.

Khả năng di chuyển của Knight giúp BLG liên tục tổ chức bắt lẻ và kiểm soát nhịp độ. ON sử dụng Neeko hiệu quả trong những tình huống mở giao tranh, còn Xun với Nocturne góp phần phá vỡ đội hình đối phương. Sau 42 phút, BLG thắng 21-11, khép lại chung kết CKTG 2026 với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục.

Những dấu mốc đặc biệt sau chức vô địch CKTG 2026

Danh hiệu CKTG 2026 mang đến nhiều cột mốc đáng nhớ cho BLG và khu vực LPL. Knight, Bin, Xun cùng ON lần đầu nâng cao Summoner’s Cup, trong khi đội tuyển trở thành tập thể đầu tiên đăng quang với 4 tuyển thủ Trung Quốc trong đội hình xuất phát. Đặc biệt, Knight cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới sau nhiều năm chờ đợi.

Chiến thắng trước Gen.G còn giúp BLG chấm dứt 5 năm LPL không thể giành chức vô địch thế giới kể từ EDward Gaming năm 2021. Trước đó, đại diện Trung Quốc cũng đăng quang tại First Stand 2026, qua đó sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế lớn trong cùng một mùa giải. Thành công tại CKTG 2026 khẳng định vị thế của BLG và đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của khu vực LPL.

Kết luận

CKTG 2026 khép lại bằng chiến thắng lịch sử của BLG, đội tuyển đã vượt qua Gen.G 3-1 để lần đầu đăng quang thế giới. Chức vô địch không chỉ giúp Knight và các đồng đội hoàn thành giấc mơ mà còn đưa LPL trở lại vị trí cao nhất sau 5 năm chờ đợi. Với thành tích đánh bại cả 4 đại diện LCK, Bilibili Gaming đã tạo nên một trong những hành trình đáng nhớ nhất của Liên Minh Huyền Thoại.