AIC 2026: Cập Nhật Lịch Thi Đấu Và Các Đội Tham Dự

AIC 2026 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn khi các đội tuyển Liên Quân Mobile hàng đầu khu vực chuẩn bị bước vào cuộc đua vô địch. Người hâm mộ theo dõi tin tức Esports tại 8xbet có thể chú ý đến lịch thi đấu, các đại diện Việt Nam và thể thức cạnh tranh ở từng giai đoạn. Giải đấu dự kiến kéo dài từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 với sự góp mặt của 16 đội tuyển đến từ nhiều khu vực.

AIC 2026 diễn ra khi nào và tổ chức ở đâu?

AIC 2026 là giải vô địch quốc tế Liên Quân Mobile cuối năm do Garena tổ chức, quy tụ những đại diện xuất sắc của AOG, RPL, GCS và vòng Wildcard. Theo kế hoạch, vòng loại Wildcard diễn ra ngày 16-17/11/2026, trước khi Swiss Stage khởi tranh từ 3-13/12. Các trận Playoffs được bố trí từ 17-20/12 còn bán kết và chung kết tổng diễn ra ngày 26-27/12.

Một điểm đáng chú ý của AIC 2026 là kế hoạch tổ chức tại hai thành phố thuộc hai quốc gia khác nhau. TP.HCM của Việt Nam và Bangkok của Thái Lan được lựa chọn làm địa điểm dự kiến, đánh dấu sự thay đổi trong phương án đăng cai. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa xác nhận cụ thể thành phố nào sẽ phụ trách từng giai đoạn thi đấu.

Các đội tuyển góp mặt tại giải Liên Quân quốc tế

Danh sách AIC 2026 gồm 12 đội giành vé trực tiếp từ ba khu vực lớn và bốn đại diện vượt qua vòng Wildcard.

Bốn đại diện Việt Nam giành suất trực tiếp

Khu vực AOG sở hữu bốn suất vào thẳng Swiss Stage thông qua thành tích tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026. Những đội tuyển đã giành quyền tham dự gồm Saigon Phantom, FPT Polytechnic, BOOM Esports và BOX Gaming. Đây là lực lượng đại diện Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực.

Sự góp mặt của những cái tên quen thuộc giúp AIC 2026 nhận được nhiều kỳ vọng từ cộng đồng Liên Quân trong nước. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng cuối cùng của các đội AOG vẫn được xác định theo kết quả những trận đấu quyết định tại giải quốc nội. Khả năng chuẩn bị chiến thuật và thích nghi với đối thủ quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng.

Thái Lan và GCS mang đến những đối thủ đáng gờm

RoV Pro League của Thái Lan đóng góp bốn đội tuyển gồm Buriram United Esports, FULL SENSE, eArena và Tenacity. Đây là những đại diện được kỳ vọng tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt tại AIC 2026. Việc có nhiều đội mạnh cùng tham dự khiến cuộc đua giành suất đi tiếp trở nên khó dự đoán.

Khu vực GCS cũng sở hữu bốn suất trực tiếp với ANK Gaming, Deep Cross Gaming, Wanin Flash Wolves và Hong Kong Attitude. Những đại diện đến từ Đài Loan và Hồng Kông góp phần tạo nên sự đa dạng về phong cách thi đấu. Cuộc đối đầu giữa các khu vực hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài chiến thuật hấp dẫn.

Sáu đội tranh 4 tấm vé Wildcard

Vòng Wildcard AIC 2026 có sáu đội tuyển được chia thành hai bảng, mỗi bảng ba đội. Bảng A gồm BanMei Gaming, SOLYX Esports và GAM Esports, trong khi bảng B có ONE Team, FPT x Flash và King of Gamers Club. Các đội sẽ thi đấu để xác định 4 đại diện cuối cùng góp mặt tại Swiss Stage.

Đáng chú ý, FPT x Flash và FPT Polytechnic là hai đội tuyển hoàn toàn khác nhau. FPT Polytechnic đã giành suất trực tiếp, còn FPT x Flash phải cạnh tranh tại Wildcard. Sự hiện diện của GAM Esports và FPT x Flash mở ra cơ hội để Việt Nam gia tăng số lượng đại diện ở giai đoạn chính.

Lịch thi đấu và thể thức các vòng quan trọng của AIC

AIC 2026 được chia thành nhiều giai đoạn với mức độ cạnh tranh tăng dần, bắt đầu từ vòng Wildcard và kết thúc bằng trận chung kết tổng.

Wildcard và Swiss Stage quyết định cơ hội đi tiếp

Vòng Wildcard diễn ra trong hai ngày 16-17/11 với thể thức vòng tròn một lượt BO5, áp dụng luật cấm chọn quốc tế. Mỗi bảng có ba đội và hai đội đứng đầu sẽ giành vé đi tiếp. Các cặp đấu gồm BMG gặp SLX, BMG gặp GAM, SLX gặp GAM, ONE gặp FPT, ONE gặp KOG và FPT gặp KOG.

Sau vòng loại, AIC 2026 bước vào Swiss Stage từ ngày 3-13/12 với đầy đủ 16 đội tuyển. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm xác định những tập thể đủ khả năng cạnh tranh tại Playoffs. Lịch đối đầu chi tiết, giờ bắt đầu và kết quả từng trận hiện vẫn chờ ban tổ chức công bố.

Playoffs và chung kết tổng khép lại mùa giải

Vòng Playoffs dự kiến diễn ra từ ngày 17-20/12, quy tụ những đội vượt qua Swiss Stage. Tại đây, các đội tiếp tục cạnh tranh để giành quyền góp mặt trong những trận đấu cuối cùng. Nhánh thi đấu, thể thức cụ thể và các cặp đối đầu chưa được xác nhận đầy đủ.

Chặng quyết định của AIC 2026 được lên lịch vào ngày 26-27/12 với các trận bán kết và chung kết tổng. Những đội tuyển xuất sắc nhất sẽ tranh danh hiệu vô địch quốc tế cuối năm. Kết quả chính thức chỉ được xác định sau khi các trận đấu hoàn tất.

Các kênh trực tiếp và cập nhật kết quả

Người hâm mộ có thể theo dõi AIC 2026 qua những nền tảng truyền thông chính thức của Garena. Kênh YouTube Liên Quân Mobile eSports – Garena và Facebook Cao Thủ Liên Quân là hai địa chỉ đáng chú ý. Website Liên Quân Mobile cũng cung cấp các thông báo liên quan đến giải đấu.

Hiện tại, lịch phát sóng chi tiết và đường dẫn trực tiếp của từng trận chưa được công bố đầy đủ. Khán giả nên theo dõi các kênh chính thức để cập nhật giờ thi đấu theo múi giờ Việt Nam. Bảng kết quả cũng sẽ được hoàn thiện lần lượt sau Wildcard, Swiss Stage, Playoffs và chung kết.

Kết luận

AIC 2026 mang đến cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi giữa 16 đội tuyển Liên Quân Mobile với những đại diện Việt Nam như Saigon Phantom, FPT Polytechnic, BOOM Esports và BOX Gaming. Lịch thi đấu kéo dài từ ngày 16/11 đến 27/12, trong đó Swiss Stage và Playoffs đóng vai trò quyết định hành trình tranh chức vô địch. Người hâm mộ nên tiếp tục theo dõi thông báo từ Garena để cập nhật chính xác các cặp đấu, giờ phát sóng và kết quả mới nhất.