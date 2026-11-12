Bồ Đào Nha Vs Đan Mạch 02h45 15/11: Bản Lĩnh Thời Hậu Ronaldo

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha vs Đan Mạch diễn ra lúc 02h45 ngày 15/11 tại Nations League 2026/27, đánh dấu trận đấu đầu tiên của đội chủ nhà kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển. Dù thiếu biểu tượng lớn nhất trong nhiều năm, đoàn quân của Jorge Jesus vẫn duy trì thành tích toàn thắng và sớm giành quyền đi tiếp. Những nhận định trên nền tảng 8xbet hướng sự chú ý đến khả năng Bernardo Silva cùng các đồng đội tiếp tục khẳng định sức mạnh trước đối thủ đang sa sút.

Nhận định phong độ hiện tại Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Khoảng cách về sự ổn định đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ nhà. Bồ Đào Nha liên tục giành kết quả tích cực còn Đan Mạch chưa tìm được sự chắc chắn cần thiết tại Nations League.

Bồ Đào Nha duy trì sức mạnh không Ronaldo

Đội bóng của Jorge Jesus toàn thắng từ đầu Nations League 2026/27 và sớm giành vé vào vòng chung kết. Trong 3 trận gần nhất không có Ronaldo đá chính, họ thắng cả 3 và ghi 8 bàn, đạt hiệu suất gần 3 bàn mỗi trận. Thành tích này cho thấy hàng công vẫn vận hành hiệu quả nhờ nhiều phương án phối hợp.

Trước trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, đội bóng này đã thắng liên tiếp 6 trận và giành 13 chiến thắng trong 16 trận Nations League gần nhất trên sân nhà. Tính riêng 7 lần ra sân gần đây tại giải, họ thắng 6 và hòa 1 trước Tây Ban Nha. Bernardo Silva tiếp quản băng đội trưởng, trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình chuyển giao.

Đan Mạch chưa tìm lại phong độ tốt

Đan Mạch đã thua 2/4 trận Nations League mùa này, khiến khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh bị đặt dấu hỏi. Đội bóng Bắc Âu còn chịu ảnh hưởng tâm lý sau thất bại trước CH Séc tại vòng playoff World Cup 2026. Những kết quả thiếu ổn định cho thấy họ chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Dù sở hữu Hojlund, Damsgaard và Hojbjerg, đội khách vẫn gặp khó khi phải đối đầu những tập thể kiểm soát bóng hiệu quả. Khả năng chuyển trạng thái có thể mang đến cơ hội, nhưng hệ thống phòng ngự cần duy trì sự tập trung. Trước đội chủ nhà đang thắng liên tiếp, Đan Mạch khó tránh khỏi sức ép.

Phân tích lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Thống kê 9 lần chạm trán gần nhất cho thấy Bồ Đào Nha giành 6 chiến thắng và chỉ nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng áo bã trầu đã thắng cả 2 cuộc đối đầu gần đây với Đan Mạch. Ưu thế này phản ánh khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn của đại diện bán đảo Iberia.

Phân tích soi kèo chi tiết trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Bảng kèo đánh giá đội chủ nhà cao hơn nhờ phong độ toàn thắng và thành tích đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, khả năng Đan Mạch ghi bàn vẫn cần được lưu ý khi phân tích các thị trường chính.

Kèo châu Á: Đan Mạch +1 bàn

Chủ nhà chấp 1 bàn trong trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, phản ánh ưu thế rõ rệt về phong độ. Đội chủ nhà thắng 6 trận sân nhà liên tiếp và duy trì hiệu quả tấn công dù không có Ronaldo. Tuy nhiên, Đan Mạch từng ghi bàn trong cả 2 cuộc đối đầu gần nhất.

Với mức chấp 1 bàn, Bồ Đào Nha phải thắng cách biệt từ 2 bàn mới vượt kèo, còn chiến thắng tối thiểu chỉ hòa tiền. Đội khách có thể tận dụng tốc độ của Isaksen và Daramy để tìm kiếm cơ hội phản công. Nếu trận đấu kết thúc 2-1, lựa chọn Đan Mạch +1 sẽ hoà tiền.

Kèo châu Âu: Chủ nhà chiến thắng

Tỷ lệ thắng 1.45 dành cho Bồ Đào Nha cho thấy đội chủ nhà được đánh giá vượt trội so với đối thủ. Đoàn quân của Jesus đang toàn thắng tại Nations League mùa này, đồng thời thắng 13/16 trận gần nhất ở giải đấu. Thành tích ấy mang đến cơ sở vững chắc cho khả năng giành 3 điểm.

Đan Mạch sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng nhưng chưa duy trì được phong độ ổn định. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có nhiều nhân tố sáng tạo như Bruno Fernandes, Vitinha và Bernardo Silva. Cửa đội chủ nhà thắng là lựa chọn phù hợp với tương quan hiện tại.

Kèo tài xỉu: Cân nhắc tài 3 bàn

Mốc tổng bàn thắng trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch được niêm yết ở 3 bàn. Thống kê cho thấy 14/20 trận gần nhất của Bồ Đào Nha và 13/20 trận vừa qua của Đan Mạch đều xuất hiện bàn thắng trong hiệp 1. Ngoài ra, cả 2 cuộc đối đầu gần đây cũng chứng kiến đôi bên cùng ghi bàn.

Dẫu vậy, mức 3 bàn đòi hỏi trận đấu xuất hiện ít nhất 4 pha lập công để cửa tài thắng đủ. Nếu có đúng 3 bàn, người chọn tài hoặc xỉu đều hòa tiền. Với dự đoán Bồ Đào Nha thắng 2-1, phương án tài 3 không quá nổi bật, còn cửa xỉu phù hợp hơn nếu ưu tiên sự thận trọng.

Dự đoán đội hình ra sân trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Bồ Đào Nha thiếu Conceicao và Cancelo vì treo giò, trong khi Leao, Nuno Mendes, Tavares cùng Araujo vắng mặt do chấn thương. HLV Jesus nhiều khả năng duy trì sơ đồ 4-3-3 với Ramos đá trung phong. Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Vitinha đảm nhận nhiệm vụ sáng tạo trong các đợt tấn công.

Đan Mạch không có Christensen do chấn thương, khiến hàng phòng ngự cần được điều chỉnh. HLV đội khách có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Hojlund đá cao nhất và Damsgaard hỗ trợ phía sau. Những nhân sự dự kiến xuất phát gồm:

Dự đoán đội hình Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Nazinho; Vitinha, Neves, Bruno; Silva, Ramos, Felix.

Dự đoán đội hình Đan Mạch: Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund.

Kết luận

Kết quả trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch có thể trở thành lời khẳng định rằng đội chủ nhà vẫn đủ sức duy trì vị thế sau khi Ronaldo chia tay. Sự ổn định trên sân nhà cùng khả năng phối hợp của những ngôi sao tuyến giữa giúp đoàn quân Jorge Jesus chiếm ưu thế, dù đối thủ vẫn có thể ghi bàn từ phản công. Một chiến thắng sát nút sẽ là kết quả hợp lý cho màn khởi đầu thời kỳ mới.