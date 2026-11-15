Bồ Đào Nha Vs Đan Mạch: Chủ Nhà Thua Sốc 1-4 Tại Braga

Trận đấu Bồ Đào Nha vs Đan Mạch đã kết thúc bằng chiến thắng 4-1 đầy bất ngờ dành cho đội khách ở lượt trận thứ 5 bảng A4 UEFA Nations League 2026/27. Cuộc đối đầu tại Braga trở thành tâm điểm thảo luận của người hâm mộ tại 8xbet khi đội chủ nhà lần đầu thi đấu sau khi Cristiano Ronaldo chia tay sự nghiệp quốc tế. Trong khi đố, Rasmus Hojlund tỏa sáng với cú đúp, góp phần khiến tập thể của HLV Jorge Jesus nhận thất bại nặng nề.

Bồ Đào Nha vs Đan Mạch và cú sốc trên sân nhà

Trước cuộc đối đầu tại Estadio Municipal de Braga, Bồ Đào Nha sở hữu thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận Nations League. Đội bóng của Jorge Jesus đã giành quyền tham dự tứ kết và chỉ cần thêm một trận hòa để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A4. Tuy nhiên, trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch lại diễn ra hoàn toàn khác với kỳ vọng của người hâm mộ chủ nhà.

Không còn Cristiano Ronaldo, đội bóng áo bã trầu vẫn sở hữu những gương mặt chất lượng như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và Joao Felix. Dẫu vậy, các ngôi sao không thể tạo ra sự gắn kết cần thiết, trong khi Đan Mạch tổ chức phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội phản công. Kết quả Bồ Đào Nha vs Đan Mạch vì thế trở thành lời cảnh báo về những khó khăn trong giai đoạn chuyển giao của đội chủ nhà.

Những diễn diễn biến chính ảnh hưởng đến kết quả trận đấu

Trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch có bước ngoặt ở cuối hiệp một, trước khi đội khách liên tục gia tăng cách biệt sau giờ nghỉ.

Hiệp một cân bằng trước quả phạt đền bước ngoặt

Trong những phút đầu, Bồ Đào Nha cố gắng xây dựng thế trận thông qua khả năng điều phối của hàng tiền vệ. Đan Mạch không vội đẩy cao đội hình mà ưu tiên bảo vệ khu vực phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội chuyển trạng thái. Nhờ cách tiếp cận khác nhau, Bồ Đào Nha vs Đan Mạch đã tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian hiệp một.

Phút 43, Đan Mạch được hưởng quả phạt đền và Pierre-Emile Hojbjerg không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách có lợi thế lớn về tâm lý. Trong khi đó, Bồ Đào Nha bước vào phòng thay đồ với áp lực phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Hojlund lập cú đúp chỉ trong 8 phút

Ngay sau giờ nghỉ, hàng phòng ngự chủ nhà tiếp tục gặp khó khăn trước những tình huống lên bóng của Đan Mạch. Phút 49, Mikkel Damsgaard thực hiện đường kiến tạo để Rasmus Hojlund ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công này khiến cục diện Bồ Đào Nha vs Đan Mạch nghiêng rõ rệt về phía đội khách.

Đến phút 57, Hojlund tiếp tục tận dụng đường chuyền của Hojbjerg để hoàn tất cú đúp. Hai bàn thắng trong khoảng 8 phút giúp chân sút Đan Mạch trở thành nhân vật quyết định của cuộc đối đầu. Đội chủ nhà lúc này phải đối diện cách biệt 3 bàn trong khi hàng công vẫn chưa tìm được lời giải.

Những điều chỉnh của Jorge Jesus không hiệu quả

Khi bị dẫn sâu, HLV Jorge Jesus lần lượt sử dụng Francisco Trincao, Joao Palhinha và Carlos Forbs nhằm cải thiện khả năng tấn công. Những thay đổi nhân sự hướng đến việc bổ sung sức mạnh tranh chấp và tạo thêm phương án tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn duy trì được cấu trúc phòng ngự ổn định.

Các tình huống phối hợp của chủ nhà thiếu chính xác ở bước quyết định. Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương dù đã chủ động dâng cao đội hình. Trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch vì vậy tiếp tục diễn ra theo kịch bản thuận lợi cho đội khách.

Andersen ghi bàn, Bernardo lập công muộn

Phút 75, Joachim Andersen ghi bàn thắng thứ tư cho Đan Mạch sau đường kiến tạo của Mathias Jensen. Pha lập công của trung vệ này gần như chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà. Đội khách không chỉ hiệu quả trong tấn công mà còn tận dụng tốt những thời điểm đối phương mất cân bằng.

Mãi đến phút 90+3, Bernardo Silva mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Bàn thắng muộn không đủ thay đổi kết quả nhưng giúp Bồ Đào Nha tránh việc rời sân mà không có pha lập công nào. Chung cuộc, trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho đại diện Bắc Âu.

Những vấn đề lộ rõ sau thất bại của tuyển Bồ Đào Nha

Kết quả trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự cân bằng cần thiết giữa khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả phòng ngự. Dù sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, tập thể của Jorge Jesus không tạo ra đủ sức ép để khiến đối phương mất thế chủ động. Những sai sót trong các tình huống chuyển trạng thái cũng khiến hàng thủ thường xuyên rơi vào thế bất lợi.

Việc để thủng lưới 3 lần từ phút 43 đến phút 57 phản ánh sự thiếu ổn định của hệ thống phòng ngự. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo khiến vai trò thủ lĩnh trở thành câu hỏi lớn, dù đội bóng vẫn còn cơ hội điều chỉnh trước vòng tứ kết. Sau trận Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, Jorge Jesus cần sớm củng cố khả năng tổ chức và tinh thần thi đấu để tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

Kết luận

Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha vs Đan Mạch mang đến kết quả bất ngờ khi đội khách giành chiến thắng 4-1 ngay tại Braga với Rasmus Hojlund là nhân vật nổi bật nhất. Thất bại khiến Bồ Đào Nha chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng tại Nations League và bộc lộ nhiều hạn chế trong ngày đầu vắng Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus cần nhanh chóng khắc phục những vấn đề về tổ chức và tinh thần nếu muốn đội tuyển tiến xa ở vòng tứ kết.